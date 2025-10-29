Bosna Hersek'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki'nin ev sahipliğinde Büyükelçilik bahçesinde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'teki üst düzey yetkililer, Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, bakanlar, farklı ülkelerin diplomatik temsilcileri ve Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Bosna Hersek milli marşıyla başlayan resepsiyonda, Büyükelçi Akseki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına müteşekkir olduklarını söyledi.

Türkiye ve Bosna Hersek arasında dostluk ve kardeşlik ilişkisi bulunduğunu belirten Akseki, "Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü, anayasal düzenini destekliyoruz." dedi.

Akseki, Bosna Hersek'i her alanda desteklediklerini yineleyerek, ekonomi ve ticaret alanında da bu desteğin sürdüğünü kaydetti.