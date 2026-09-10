Bosna Hersek'te "Buhurdan Buhara" çini sergisi açıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Buhurdan Buhara" adlı çini sergisi açıldı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) "Buhurdan Buhara" adlı çini sergisi açıldı.
Saraybosna YEE ve Bosna Hersek İslam Birliği işbirliğinde "Selam, ya Resulallah" etkinlikleri kapsamında açılan sergide, sanatçı Emsele Bal'ın eserleri yer aldı.
Serginin açılışına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.
"Buhurdan Buhara" sergisinde, Türk sanatının köklü geleneğini yansıtan, toprak ve ateşin sanatla buluştuğu çini eserlerden oluşan özel bir seçki yer aldı.
Büyükelçi Akseki, yaptığı konuşmada, eserleri ortaya çıkaran Bal'ı kutlayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sanatçı Bal'ın, geleneksel sanat anlayışı ile çağdaş yorumunu buluşturduğu çini eserlerinden oluşan sergi, 10 gün boyunca gezilebilecek.