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Saraybosna'da Markale Katliamı 31. Yılında Anıldı

Saraybosna'da Markale Katliamı 31. Yılında Anıldı
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Bosna Hersek'te savaşta Sırp güçlerinin Saraybosna'daki Markale pazar yerine düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, yıl dönümünde törenle anıldı; kurbanlar için çiçek bırakıldı, fotoğraf sergileri açıldı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlediği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi, katliamın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunmasıyla başlayan törende, devlet yetkilileri ve kurbanların yakınları, katliamın yaşandığı yere çiçek bıraktı.

Katliamda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okunarak, hikayeleri anlatıldı.

Kurbanların yakınları, 31 yıl önce kaybettikleri akrabaları için tören alanında dua etti.

Şehirde bulunan turistler de programa katılarak, kurbanlar için isimlerinin bulunduğu alanda dua etti ve çiçek bıraktı.

Şehrin farklı noktalarında yapılan anma etkinliklerinde ise pazar yeri katliamlarını ayrıntılı şekilde belgeleyen dokümanlar ve fotoğrafların yer aldığı sergiler de açıldı.

Anma törenine, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic'in yanı sıra kurban yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Pazar yerinde iki katliam yaşanmıştı

Savaşta başkent Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birliklerince Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te bir havan topu saldırısı düzenlenmiş ve bu saldırıda 68 kişi hayatını kaybetmiş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'te yapılan ikinci saldırıda ise 43 sivil ölmüş, 84 kişi yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koyarken, katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve kuşatma boyunca işlenen insanlığa karşı suçlar nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Saraybosna, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulurken şehirde 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 sivil Sırpların saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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