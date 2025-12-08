Bosna Hersek'in Silahlı Kuvvetler Günü Ankara'da kutlandı

Bosna Hersek'in Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, askeri erkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Colakovic, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin son 20 yılda savunma sektöründe kayda değer bir yol kat ettiğini belirterek, "Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri, bugün ülkemizde bir barış direği olarak durmakta ve sınırlarımızın ötesinde sorumluluk sahibi bir aktör olarak görev yapmakta." dedi.

Doğal afetler karşısında, askerlerin hızlı ve etkili bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Colakovic, askeri kuvvetlerin arama kurtarma çalışmalarını desteklediğini, mayın temizleme operasyonları yürüttüğünü kaydetti.

Colakovic, "Savunma sektörümüzdeki dönüşüm, Bosna Hersek'in en başarılı reformlarından biri olmaya devam etmekte. Bu dönüşüm, devletimizi güçlendirmiş, istikrarımızı pekiştirmiş ve bizi güvenilir bir ortak konuma getirmiştir." diye konuştu.

Ülkesinin savunma sanayi konusundaki ilerlemesinin dostlarının sarsılmaz desteği sayesinde mümkün olduğunu belirten Colakovic, şunları kaydetti:

"Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti'ne özel şükranlarımı sunmak isterim. Süregelen ortaklığı, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunda hayati bir rol oynamıştır. Çeşitli işbirliği programları, eğitimler, kalkınma programları ve devam eden yardımlar aracılığıyla Türkiye, daha yetkin, güvenli ve geleceğe hazır bir savunma yapısı inşa etmemize yardımcı olmuştur."

Tatlıoğlu da, burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece stratejik işbirliğiyle değil aynı zamanda gönülden gelen kardeşliğe dayandığını söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere değinen Tatlıoğlu, Türkiye-Bosna Hersek arasındaki köklü bağların, güvenlik ve savunma işbirliğini daha da sağlam kıldığını aktardı.

Türkiye'nin 1992'de Bosna Hersek'in bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerden biri olduğunu hatırlatan Tatlıoğlu, o tarihten bu yana Bosna Hersek'e her anlamda güçlü ve kararlı bir şekilde destek sağladığını belirtti.

Konuşmaların ardından, davetlilere yemek ikramı yapıldı.