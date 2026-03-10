Haberler

Bosna Hersek Ortadoğu'daki Vatandaşlarının Tahliye Sürecini Başlattı

Güncelleme:
Bosna Hersek, Ortadoğu'daki vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmak için AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktu. İlk tahliye grubu Umman'dan Romanya'ya yapıldı. Diğer uçuşlar da planlandı.

SARAYBOSNA, 10 Mart (Xinhua) -- Bosna Hersek, Ortadoğu'daki vatandaşlarının tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla AB Sivil Koruma Mekanizması'nı devreye soktuğunu duyurdu.

Yerel yetkililer pazartesi günü yaptıkları açıklamada, söz konusu mekanizmanın Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığı'nın partner ülkelerle koordinasyon sağlayarak vatandaşlarının mevcut uçuşlara dahil edilmesini mümkün kıldığını belirtti.

13 kişiden oluşan ilk grubun pazar günü Umman'ın başkenti Maskat'tan Romanya'nın başkenti Bükreş'e tahliye edilmesiyle organize geri dönüş sürecinin başladığı bildirildi.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığı'na göre, 11 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Polonya'nın başkenti Varşova'ya gerçekleştirilecek bir diğer charter uçuşu için halihazırda 11 kişi kayıt yaptırdı.

Kaynak: Xinhua
