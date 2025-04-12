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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Hırvat üyesi Komsic, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi Açıklaması

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Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkesi söz konusu olduğunda, Türkiye'nin tutumunun tartışma konusu olamayacağını söyledi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesi Zeljko Komsic, ülkesi söz konusu olduğunda, Türkiye'nin tutumunun tartışma konusu olamayacağını söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Komsic, yerel basına değerlendirmede bulundu.

Komsic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ile Boşnak üye Denis Becirovic'in de bulunduğu görüşmede, Bosna Hersek'teki siyasi gerginliğe ilişkin düşüncelerini Erdoğan ile paylaştıklarını belirtti.

Saraybosna'dan farklı olarak daha yumuşak bir tonda konuştuklarını aktaran Komsic, şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu Bosna Hersek olduğunda Türkiye'nin tutumu hiçbir zaman tartışma konusu olamaz. Türkiye, her şeyden önce Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının korunmasından yana. Bunu hiçbir zaman Türkiye'de Türk yetkililerin önünde tartışmaya sunamazsınız. Bu durum gelecekte de devam edecektir."

Komsic, Becirovic ile benzer görüşte olduklarını, Cvijanovic'in ise farklı düşündüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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