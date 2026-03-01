Haberler

Bosna Hersek Başkanı Brcko Anıtı'nı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bosna Hersek Brcko Bölgesi Başkanı Damir Bulceviç, ülkesinin bağımsızlığının 34. yıl dönümünde Sakarya'daki Bosna Şehitleri Anıtı'nı ziyaret etti.

Ticari temas ve işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmek üzere kentte bulunan Bulceviç, Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal ile Adapazarı ilçesindeki anıtı ziyaretinde, bağımsızlık gününde Türkiye'de olmaktan ve burada konuşmaktan onur duyduğunu söyledi.

Bosna Hersek ve Brcko Bölgesi adına yaptırılan anıt için teşekkür eden Bulceviç, "Sizin damarlarınızda Bosna'nın aktığını görünce duygulanıyorum. Bosna Hersek, nasıl ki Osmanlı döneminde özel statüye sahipse bugün de Türkiye ve Sakarya'da ekonomik ve ticari anlamda özel bir yere sahip olsun. ASRİAD ve Başkanı Rıdvan Bey'in gözünde de özel bir yere sahip olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tüm İslam ülkelerinde şehit olanlar için rahmet dileyen Bulceviç, "Allah'tan Bosna Hersek ve Türkiye'yi korumasını diliyorum, teşekkür ederim." dedi.

Vatandaşların da katıldığı ziyarette anıta çiçek bırakıldı, Bosna Hersek'in bağımsızlık mücadelesinde Sırplar tarafından gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kaynak: AA / Burak Uçar
