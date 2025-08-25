Boşanmış Eşini Bıçakla Yaraladı

MANİSA'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. Manisa'da yaşayan Ufuk A., Kayseri'de oturan boşandığı eşi Hatice C.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.