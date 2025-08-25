Boşanmış Eşini Bıçakla Yaraladı

Boşanmış Eşini Bıçakla Yaraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaraladı. Olay, Kocasinan ilçesinde gerçekleşti ve Hatice C., hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'dan Kayseri'ye gelen Ufuk A., boşandığı eşi Hatice C.'yi bıçakla ağır yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Aras Sokak'ta meydana geldi. Manisa'da yaşayan Ufuk A., Kayseri'de oturan boşandığı eşi Hatice C.'nin evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hatice C., eski eşi Ufuk A. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.