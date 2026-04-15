Malatya'da boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşi Selda Kaya'yı silahla vurarak öldüren Gazi Kaya, mahkeme tarafından eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gazi Kaya, maktul Selda Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki avukatı, Selda Kaya'nın evliliği süresince fiziksel şiddete maruz kaldığının bilirkişi raporlarıyla dosyada sabit olduğunu belirterek, sanığın cezasında indirim yapılmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gazi Kaya'ya "eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki Gazi Kaya tarafından 21 Temmuz 2025'te silahla vurulan Selda Kaya, kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
