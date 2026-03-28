Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli intihar girişiminde bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi C.Y. tarafından bıçakla yaralanan B.Z.Y. hastaneye kaldırıldı. Zanlı C.Y., olay sonrası intihar teşebbüsünde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda C.Y. ile eşi B.Z.Y. arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı.

Kasap olduğu öğrenilen şüpheli, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
