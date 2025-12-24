Haberler

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi öldü

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan Tülay Ü. ve annesi Zaide A, hayatını kaybetti. Olay sonrası eşi Y.Ü. jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın ve annesi hayatını kaybetti.

Şirinköy'de hasta ziyareti için akrabalarına giden Tülay Ü. (45) ile annesi Zaide A (64), dönüş yolunda Tülay Ü'nün boşanma aşamasında olduğu eşi Y.Ü. (46) tarafından silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince ilçede yakalandı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü