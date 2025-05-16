Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü

Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahla Öldürüldü
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Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Eşinin yüzünden yaralandıktan sonra olay yerinde yaşamını yitiren Zeynep Zan’ın cenazesi hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Uğur Zan (34), 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25), 34 GGZ 686 plakalı kiralık otomobille takip etti.

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan Uğur Zan, sorgulama için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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