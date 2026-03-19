Boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini öldüren koca tutuklandı

Mersin'de boşanma aşamasındaki Shaımas Abdi, tartışma sırasında eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası eşi Abdulmuti Abdi tutuklandı.

MERSİN'de 2 çocuk annesi boşanma aşamasında olduğu eşi Abdulmuti Abdi'yi (34) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Shaımas Abdi (26) tutuklandı.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında ilçeye bağlı Nusratiye Mahallesi Çakmak Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan çift arasında tartışma çıktı. Yatak odasında yaşanan arbede sırasında Abdulmuti Abdi, iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla eşi Shaımas Abdi'yi göğsünden yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görelilerinin yaptığı kontrolde çocuklarının evde olduğu sırada eşi tarafından bıçaklanan Shaımas Abdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri evde bulunan Abdulmuti Abdi'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdi, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Shaımas Abdi'nin cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere Suriye'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
