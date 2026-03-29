Niğde'de boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Niğde'nin Bor ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Başak Zeliha Y'nin cenazesi defnedildi. Olayın ardından şüpheli eşin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde dün boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan 3 çocuk annesi Başak Zeliha Y'nin cenazesi, Bor ilçesine getirildi.

Annesi tarafından, iki evliliğinde de gelinlik giyemediği için tabutunun üstüne beyaz gelinlik konulan Başak Zeliha Y'nin cenazesi, Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından İftiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, öldürülen kadının ailesi ve yakınları ile Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan olayın ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulunan şüpheli C.Y'nin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda dün C.Y. ile boşanma aşamasındaki eşi Başak Zeliha Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında bıçakla eşini yaralayıp kaçan C.Y, aynı bıçakla intihar girişiminde bulunmuştu.

Hastaneye kaldırılan çiftten ağır yaralanan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
