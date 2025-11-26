Haberler

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Yaralandı

Boşanma Aşamasındaki Kadın Bıçakla Yaralandı
Güncelleme:
Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan Nigar K. ağır yaralandı. Saldırgan, çevredeki bir esnaf tarafından meyve kasasıyla durduruldu.

GÜMÜŞHANE'de boşanma aşamasındaki eşi Oktay K. tarafından caddede bıçaklanan Nigar K. (29) ağır yaralandı. Caddedeki manavın meyve kasasıyla engellemeye çalıştığı saldırgan polis ekiplerince yakalanırken, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Nigar K., boşanma aşamasındaki eşi Oktay K.'nın (39) bıçaklı saldırısına uğradı. Nigar K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, Oktay K. ise çevredeki bir esnaf tarafından meyve kasasıyla durduruldu. Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralı kadın ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

MEYVE KASASIYLA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Saldırganı meyve kasasıyla engellemeye çalıştığını söyleyen manav İbrahim Şeker, "Akşam ezanı okunuyordu, saat 17.10 civarıydı. Namaza gitmek için hazırlanıyordum. Bir anda caddeden bağırışlar gelince dışarı çıktım. Olayın başlangıcını görmedim ancak 3-5 metre ileride, orta yaşlı bir adamın caddede bağırarak bir kadını bıçakladığını gördüm. Kadının daha fazla zarar görmemesi için elimdeki meyve kasasıyla saldırgana engel oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
