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Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Gözaltında

Adana'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Gözaltında
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Asya Aydoğan'ı (25) tabancayla vurarak öldüren, ardından baldızı Medine G.'yi (16) de yaralayan Yusuf Aydoğan (32), polis tarafından gözaltına alındı. Cenazesi toprağa verilen Asya Aydoğan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ADANA'da boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Aydoğan (32) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Asya Aydoğan (25), gözyaşları arasında toprağa verildi. Gözaltındaki Yusuf Aydoğan'ın ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Aydoğan, yanına gittiği boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya Aydoğan'a sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Asya Aydoğan kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Aydoğan olay yerine 100 metre uzaklıktaki eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne gitti. Aydoğan, burada karşılaştığı baldızı Medine G.'yi (16) de tabancayla vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Asya Aydoğan yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Medine G. ise tedaviye alındı. Polis ekipleri, Yusuf Aydoğan'ı saklandığı adrese yaptığı baskında gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan Asya Aydoğan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Ceyhan Yeni Mezarlığa götürülen Asya Aydoğan, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şüpheli Yusuf Aydoğan'ın emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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