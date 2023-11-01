Boşanma aşamasındaki eşinin bıçakladığı Ayşe'nin ablası: Gözünün morluğu hiç geçmedi

UŞAK'ın Eşme ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Hasan Baygın (29) tarafından bıçaklanıp, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Ayşe Baygın'ın (28) ablası Nezahat Hıdır, kardeşinin 7 yıllık evliliği süresince eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirtip, "Kardeşimin gözünün morluğu hiç geçmedi. Olay günü kardeşimi 9 farklı yerinden bıçaklamış. Kardeşi tam boğazından bıçaklayacakken çevredekiler müdahale edince, kaçmış. Çevredekiler müdahale etmeseydi bugün kardeşim hayatta olmayabilirdi" dedi.

Olay, 25 Ekim'de, Şehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Baygın, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Baygın'ı bıçakla ağır yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Baygın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hasan Baygın ardından 3 Eylül Mahallesi'nde eşinin ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü kendi arkadaşı H.K.'yi bıçakla ağır yaraladı. H.K. de hastaneye kaldırıldı. Baygın ve H.K.'nin hastanedeki tedavileri sürerken, polis Hasan Baygın'ı yakaladı. Baygın, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETMESE KARDEŞİM HAYATTA OLMAYABİLİRDİ'

Ağır yaralanan Ayşe Baygın yoğun bakımdan çıkarılıp, servisteki odasına alındı. Tedavisi süren Ayşe Baygın'ın ablası Nezahat Hıdır, kardeşinin 7 yıllık evliliği süresince eşinden sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Hıdır, "Kardeşim 2 ay önce boşanma davası açmıştı. Ancak çocuğu için bir kez daha denemek için birleştiler. Ancak şiddet hiç bitmedi. Bunun üzerine olaydan 2 ay önce avukatıyla görüşüp uzaklaştırma kararı aldırmak istedi. Olay günü de uzaklaştırma kararı alacaktı ama o olay meydana geldi. Keşke daha önceden uzaklaştırma kararı alsaydı. 7 yıllık evliliği boyunca hep şiddet gördü. Çok defa darp raporu aldı. Kardeşimin gözünün morluğu hiç geçmedi. Olay günü kardeşimi 9 farklı yerinden bıçaklamış. Kardeşi tam boğazından bıçaklayacakken çevredekiler müdahale edince, kaçmış. Eğer çevredekiler müdahale etmeseydi bugün kardeşim hayatta olmayabilirdi" dedi.

'HAYATINDA HİÇ TANIŞMAMIŞ BİLE'

Kardeşinin Hasan Baygın tarafından yaralanan diğer kişi olan H.K.'yi hiç tanımadığını belirten Hıdır, "Telefonla bile konuşmamış. Ancak Hasan Baygın'ın uyuşturucu kullandığını ve bundan dolayı daha önce dosyaları olduğunu biliyoruz. Olay günü de kanında uyuşturucu çıkmış. Kendi arkadaşını da olayda yaraladı. Biz, televizyonlarda gördüğümüz kadın cinayetlerini kısmen de olsa yaşamış olduk. Kardeşime bunu yapan kişi tutuklandı şimdi deliller toplanıyor. Ardından da yargılama süreci başlayacak. En ağır cezayı alması için gereken hukuki mücadelemizi vereceğiz. Biz ailesi olarak kardeşimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün bizim başımıza gelen yarın başka kadınların başına gelmesin" diye konuştu.