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Boşanma Aşamasındaki Eşini Vuran Şahıs Tutuklandı

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Bartın'ın Amasra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) dün pompalı tüfekle bacaklarından vurduktan sonra kaçan Okan Paşalı (30) ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı U.G., tutuklandı.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Ahsen Nur Paşalı'yı (27) dün pompalı tüfekle bacaklarından vurduktan sonra kaçan Okan Paşalı (30) ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı U.G., tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Amasra ilçesine bağlı Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisindeki terminalde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıllık evli ve 2 çocuk annesi Ahsen Nur Paşalı, kocasından şiddet gördüğü gerekçesiyle Amasra'da bulunan ablasının yanına sığındı. Ankara'da yaşayan Okan Paşalı yanındaki arkadaşı U.G. ile birlikte otomobille Amasra ilçesine geldi. Eşinden ölüm tehditleri alan Ahsen Nur Paşalı, sosyal medya hesabından video yayınlayıp yardım istedi. Kadın videoda, "Eşim bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Beni öldüreceğini söylüyor, hatta benim ölümümüm kurtuluş olacağını o yüzden kolumdan bacağımdan birini alacağını söylüyor. Ben haberlere konu olan kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum. Ben ölmek istemiyorum, benim 2 tane çocuğum var. Benim çocuklarım babalarının bana şiddet uyguladığına canlı canlı şahitler, asla çocuklarım eve dönmek istemiyorlar. Ben kendi ailemin yanına dönmek istiyorum ama dönemiyorum" dedi.

Videonun paylaşılmasından tam 5 saat sonra Okan Paşalı, yanında getirdiği pompalı tüfekle yol kenarında yürürken eşinin bacaklarına 2 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ahsen Nur Paşalı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacaklarında hafif sıyrıklar olan Ahsen Nur Paşalı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

CİDE'DE ÖNLEM ALAN POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Olaydan sonra polis ekipleri, otomobille kaçan şüpheli Okan Paşalı'nın Kastamonu'nun Cide ilçesine gittiğini tespit etti. Cide ilçesi girişinde önlem alan polis ekipleri, aracı durdurmaya çalıştı. Ancak yoluna devam eden Okan Paşalı, ters şeride girerek polis otosuyla çarpıştı. Kazanın ardından Okan Paşalı ve yanındaki bir kişi hafif şekilde yaralı olarak gözaltına alındı. Polis otosunda yaralanan bir bekçi ise sağlık ekipleri Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabah saatlerinde Amasra Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Okan Paşalı ve olay sırasında yanında bulunan arkadaşı U.G adliyeye sevk edildi. Paşalı ve U.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Paşalı Amasra Bartın 3.Sayfa Güncel Haberler

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