Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldüren koca tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ'ı (55), başından tabanca ile vurarak öldüren Erdal Dağ (45), tutuklandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Gebze'ye bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki Gebze İstasyonu'nda meydana geldi. Erdal Dağ, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu eşi Aylin Polat Dağ'ı tabancayla başından vurdu. Daha sonra intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Polat Dağ, kurtarılamadı. Gebze'de bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aylin Polat Dağ, Yalova'da toprağa verildi. Diğer yandan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen Erol Dağ, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı