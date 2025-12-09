Yozgat'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Y.B. (30) boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarının yaşadığı Bazlambaç köyündeki kayınpederinin evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine Y.B. balkondan içeriye girmek istedi. Bu sırada kaçmak için dışarı çıkan eşi A.N.B'yi (26) kovalamaya başlayan Y.B, eşini ve kendisini durdurmak isteyen kayınpederi Y.K'yi (57) bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan A.N.B ve elinden yaralanan Y.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Çekerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.