Yozgat'ta bir kişi boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Y.B. boşanma aşamasındaki eşi A.N.B. ve kayınpederi Y.K.'yi bıçakla yaralayarak tutuklandı. Olay, kayınpederinin evine girmeye çalışırken meydana geldi.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Y.B. (30) boşanma aşamasındaki eşi ile çocuklarının yaşadığı Bazlambaç köyündeki kayınpederinin evine gitti.

Kapının açılmaması üzerine Y.B. balkondan içeriye girmek istedi. Bu sırada kaçmak için dışarı çıkan eşi A.N.B'yi (26) kovalamaya başlayan Y.B, eşini ve kendisini durdurmak isteyen kayınpederi Y.K'yi (57) bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boynundan yaralanan A.N.B ve elinden yaralanan Y.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Çekerek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan ve kısa süre sonra jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli Y.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
