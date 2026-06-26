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Güngören'de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Güngören'de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Güngören'de boşanma aşamasındaki eşi ve baldızını parkta bıçakla yaralayan İ.G., polis tarafından yakalanıp 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

GÜNGÖREN'de boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını parkta bıçakla yaralayan İ.G.(38), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, 21 Haziran günü saat 19.30 sıralarında Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, İ.G. boşanma aşamasındaki eşi A.G.(33) ile eşinin ablası B.Z.'yi (49) bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan İ.G. polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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