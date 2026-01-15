Haberler

Hastanede boşanma aşamasındaki eşini vuran sanığa 22 yıl hapis

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Y.G.'yi hastanede vurarak ağır yaralayan Enes Sezer, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen süreçte çıkan tartışmanın ardından yaşanan olay, mahkeme sürecinde Enes Sezer'in ifadesiyle dikkat çekti.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Y.G.'yi (29) hastanede vurarak ağır yaralayan Enes Sezer (32), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'ndeki Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes Sezer, hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi Y.G. ile görüşmek için yanına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.G., kaçmaya çalıştı. Hastanede Y.G.'yi kovalayan Enes Sezer'in doğrulttuğu silah önce tutukluk yaptı. Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi, Y.G.'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes Sezer tutuklanırken, Y.G.'nin bağırsağının bir kısmı ve böbreği alındı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Enes Sezer hakkında 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından Sakarya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava sürecinde Enes Sezer ve Y.G. boşandı.

'ÖFKEME YENİLDİM'

Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Enes Sezer ve taraf avukatları katılırken, Y.G. yer almadı. Söz hakkı verilen sanık Sezer, Y.G.'nin kendisini aldattığını iddia ederek, "Beni sürekli topluma karşı saygısızlaştırdı. Kendisi hiçbir zaman korkmamıştır. Evliliğimiz boyunca kendisine kötü söz dahi söylemedim. Öfkeme yenildim, pişmanım. Bu durumun olmaması için çok uğraştım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl, 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 22 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezasına çarptırdı.

