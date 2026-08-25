Haberler

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp polise teslim oldu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp polise teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Serdar B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaymakamlık önündeki polis noktasına giderek teslim oldu. Olay, Mevlana Mahallesi'nde saat 12.30'da meydana geldi. Market dönüşü tartışma yaşayan çiftten Ş.B., hastaneye kaldırıldı. Polis, bıçağı olay yerindeki binanın bahçesinde buldu. Soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde Serdar B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Ş.B.'yi bıçakla yaralayıp, yakındaki kaymakamlığın önünde bulunan polis noktasına giderek teslim oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta meydana geldi. Konya'dan Kayseri'ye gelen Serdar B., boşanma aşamasında olduğu eşi Ş.B.'nin arkadaşının evinin önüne gitti. Marketten dönen Ş.B., ile Serdar B. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Serdar B., yanındaki bıçakla Ş.B.'yi yaraladı. Serdar B. daha sonra bıçağı, binanın bahçesine atarak kaçtı. S.B.'nin elindeki poşetteki market ürünlerinin binanın bahçesine döküldüğü görüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ş.B., hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Serdar B. ise olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Kocasinan Kaymakamlığı'nın polis noktasına giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahlat'taki programa damga vuran İsrail sözleri

Kullandığı ifadeler de mesajı verdiği yer de İsrail'i titretecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti

Tarihi topraklarda tarihi kare!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi

Aydın’da yangında eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı

Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Şahan Gökbakar’dan Ahbap ifadesi: Haluk Levent’e güvenmedim

Şahan Gökbakar’dan Haluk Levent hakkında çarpıcı sözler
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı

Çocuğun kulağından çıkan şey dehşete düşürdü! Bir aydır ağrısı varmış
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Ne bu hal Oosterwolde? Yüzünden düşen bin parça

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yorum sizin
Denizli'de ihmaller bir aileyi yok etti: Anne ve bebek hayatını kaybetti

Para döktükleri özel hastane sonları oldu