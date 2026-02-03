Özlem'in, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı
TUTUKLANDI
Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldüren Nihat Arslan (39), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber. Cavit AKGÜN - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel