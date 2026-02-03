Haberler

Özlem'in, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldüren Nihat Arslan tutuklandı. Olayla ilgili polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nihat Arslan, mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Özlem Arslan'ı (39) bıçaklayarak öldüren Nihat Arslan (39), polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

