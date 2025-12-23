Çanakkale'de Boşanma Aşamasındaki Eşler Silahla Vurularak Öldürüldü

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Barış Tekebaş (27) ile boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş (26) silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş. (46) gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ayvacık ilçesindeki yediemin otoparkında meydana geldi. Barış Tekebaş ve boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş, tartıştıkları bir kişi tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tekebaş çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın ardından şüpheli olarak Barış Tekebaş'ın eski patronu R.Ş.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.