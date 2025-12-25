Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli tutklandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki Yusuf Ündeş, eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası Yusuf Ündeş tutuklandı.
TUTUKLANDI
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel