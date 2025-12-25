Haberler

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli tutklandı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasındaki Yusuf Ündeş, eşi Tülay Ündeş ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay sonrası Yusuf Ündeş tutuklandı.

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı, hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
