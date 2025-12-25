Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldüren şüpheli tutklandı

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş ile kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı, hasta ziyaretinden evlerine dönerken av tüfeği ile vurarak öldüren Yusuf Ündeş tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,