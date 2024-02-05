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Boşanma Aşamasındaki Adam Eşini ve Kayınpederini Vurduktan Sonra İntihar Etti

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Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki bir adam, ayrı yaşadığı eşini ve kayınpederini vurduktan sonra intihara kalkıştı. Adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.D. (36) ve kayınpederi Y.D.'yi tabancayla vurarak yaralayıp, aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkışan Sertaç D. (41), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen Cumartesi günü, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan Sertaç D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınpederi Y.D.'ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti. A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. Sertaç D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Polis, bir süre sonra Sertaç D.'nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, olaydan 3 saat sonra Sertaç D.'yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak'ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş olarak ağır yaralı halde buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen Sertaç D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sertaç D., 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde bugün hayatını kaybetti. Sertaç D.'nin cenazesi otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan tedavisi süren A.D.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, babası A.D.'nin ise taburcu edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İspat Cami Mahallesi Edirne Keşan Olaylar Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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