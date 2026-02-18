Haberler

Aksaray'da 2'si kadın 3 kişi ölü bulundu

Güncelleme:
Aksaray'da boşandığı eşi Kübra Kılıç ve yeğeni Zeynep Ayaz'ı çocuklarının gözü önünde vurduktan sonra intihar eden Tolga Kuş'un cinayetinin detayları ortaya çıktı. Olay sonrasında çiftin çocukları devlet korumasına alındı.

BOŞANDIĞI EŞİNİ VE YEĞENİNİ, 2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Aksaray'da silah sesleri ihbarı üzerine girilen evde 1'i kadın 2 kişinin cansız bedenlerinin bulunması, ağır yaralı 1 kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın, boşandığını saptadı. Kübra Kılıç'ın da eşinden boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuğuyla birlikte olayın gerçekleştiği evde yaşamaya başladığı belirlendi. Tolga Kuş'un, bugün eve giderek kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş edip yaraladığı, ardından Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a ateş ettikten sonra da ayna tabancayı başına dayayıp intihar ettiğini tespit etti. Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Aydın'da kamyon damperinin altında kalan tamirci ve şoför öldü

Böyle bir maç yok! Tam 5 gol, her şey 90'da değişti

