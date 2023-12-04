Üye Girişi
Haberler

Boşandığı Eşi ve Çocuklarını Özleyen Adam Yüksek Gerilim Hattına Çıktı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Küçükçekmece'de boşandığı eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar ihbarında bulundu. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları sonucunda aşağıya inen Aslan, hastaneye götürüldü.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE'de boşandığı eşini ve çocuklarını özlediğini söyleyen Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıkarak 112 ekiplerine intihar ihbarında bulundu. Polis ve arkadaşlarının ikna çabaları üzerine aşağıya inen Aslan, ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, 20.00 sıralarında Atakent Mahallesi, Ata Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinden boşanan Tarık Aslan, 50 metrelik yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Ardından Aslan, telefonuyla 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin direk altına hava yastığı açılmasıyla birlikte, hattaki elektrik kesildi. Eşi ve çocuklarının gelmesini isteyen Aslan'ı müzakereci polisler aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Arkadaşlarının da ikna çabaları üzerine Aslan aşağıya inerek sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Tarık Aslan'ın daha önce de aynı yerde intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İntihar Olaylar Güvenlik 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AMARDEEP ANAND KİMDİR? MasterChef konuğu Amardeep Anand kaç yaşında, nereli? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 KAZANANLAR LİSTESİ: 49. Pantene AltIn Kelebek Ödülünü kimler kazandı, kazanan isimler kimler? DOĞUKAN İSLAMOĞLU KİMDİR? AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu neden öldü, kaç yaşında, hayatı ve biyografisi! BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI: BJK yeni başkanı kim oldu 2023? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş'ın YENİ BAŞKANI Hasan Arat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Başkanlık seçimi kim kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ İNTERNET DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi İnternet Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ DİZİ ÇİFTİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Dizi Çifti ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ kim kazandı, oldu? Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Kadın Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Kadın Oyuncu ödülü kim aldı, kazandı? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? En İyi Komedi Erkek Oyuncu ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? En İyi Kadın Sanatçı ödülü kime gitti, kim kazandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title