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Eşinden boşanan adam, mutluluğunu lokma dağıtarak paylaştı

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Kayseri'de Fatih Işıktaş, 3 yıl süren boşanma davasının ardından 9 yıllık eşinden boşandı. Işıktaş, "Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazılı araçla lokma dağıtarak mutluluğunu kutladı.

Kayseri'de 3 yıldır çekişmeli süren davanın ardından eşinden boşanan Fatih Işıktaş, 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazılı araçla lokma dağıttı.

9 YILLIK EŞİNDEN BOŞANDI

Kentte yaşayan Fatih Işıktaş, 9 yıl önce evlendiği 2 çocuğunun annesinden boşanmak için 7'nci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Dava geçen yıl aralık ayında sonuçlandı. 3 yıldır çekişmeli olarak devam eden boşanma davası sona eren Işıktaş, bugün de lokma dağıttı.

LOKMA DAĞITTI

Işıktaş'ın lokma dağıttığı aracın üstüne 'Esaretten kurtuldum. Mutluyum' yazısı yazıldı. Fatih Işıktaş, "Tatlı dağıtmak istedim. Boşanma sürecim vardı. 'Kurtulursam tatlı dağıtacağım' demiştim. Esaretim bitti. Mutluyum. Ahdimi yerine getirdim" dedi.

Eşinden boşanan adam, mutluluğunu lokma dağıtarak paylaştı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErtan Baykal:

Bu gardaşa katılıyorum.

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