Orhangazi'de Patlamamış 2 Tüfek Bombası Bulundu
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde boş arazide patlamamış 2 tüfek bombası bulundu. Jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yapılan incelemede mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı olduğu tespit edildi. Uzman ekiplerin kontrollü imha çalışması başlatıldı.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde boş arazide patlamamış 2 tüfek bombası bulundu.
Kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde tarlasının yakınındaki boş arazide 2 mühimmat gören vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, alan güvenlik çemberine alındı. İlk incelemede; mühimmatların 1897 yılında üretilen Fransız yapımı tüfek bombaları olduğu tespit edildi. Mühimmatın uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde imha edilmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı