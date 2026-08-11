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Diyarbakır'da boş arazide bıçaklanarak öldürülen adam toprağa verildi

Diyarbakır'da boş arazide bıçaklanarak öldürülen adam toprağa verildi
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde boş arazide boğazından bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Emin Doğan (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda defnedilirken, polis şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde boş arazide boğazından bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Emin Doğan (48), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Batıkent Sitesi yakınındaki boş arazide meydana geldi. Mehmet Emin Doğan'ı boğazından bıçaklanmış halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Doğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Emin Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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