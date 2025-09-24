Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'ndan 2025-2026 Sezonu Açılışı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 2025-2026 sezonuna 9 Ekim'de Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek özel bir konserle başlayacak.

Borusan Kocabıyık Vakfından yapılan açıklamaya göre, BİFO'nun, dünyadan ve Türkiye'nin saygın sanatçılarla aynı sahneyi paylaşacağı sezon, 14 Mayıs 2026'daki kapanış konserine kadar geniş yelpazede, özenle seçilmiş bir repertuvarla devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Hamedi, yeni sezonu heyecanla beklediklerini belirterek, "Müziğin hayatımızda hem ilham verici bir kaynak hem de ortak bir buluşma noktası olduğuna dair inancımız, bu yıl da çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Dinleyicilerimizi, müziğin çeşitliliğini ve evrensel değerlerini yansıtan zengin bir programla ağırlamayı hedefliyoruz. Bu sezon yeniden Lütfi Kırdar'dayız. Kurucumuz ve onursal başkanımız Asım Kocabıyık'ın adını taşıyan Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezonunda sanatseverlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Borusan Sanat Müdürü Aydın Dorsay ise yeni sezona dair şunları kaydetti:

"Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın yeni sezon programında, her zaman olduğu gibi klasik dönemden çağdaş müziğe uzanan dopdolu bir programı müzikseverlerle buluşturmaya odaklandık. Hem deneyimli hem de genç yetenek olarak gösterilen konuk şef ve solistler, BİFO ile aynı sahneyi paylaşacak. Haydn ve Mozart'tan, Beethoven'ın 9. Senfonisi'ne, Bartak ve Şostakoviç'ten Saygun'un yapıtlarına uzanan geniş bir repertuvar hazırladık. Dinleyicilerimizi 12 konser bekliyor. Radyomuz Borusan Klasik'ten canlı konser yayınları dinleyicilerimizle buluşmaya devam edecek. Müziğin birleştirici gücünün hepimize ilham vermeye devam etmesi dileğiyle, keyifli bir sezon dilerim."

Carlo Tenan ve Ilya Maximov 9 Ekim'de açılış konserinde sahne alacak

BİFO, yeni sezonu 9 Ekim'de Carlo Tenan yönetiminde, piyanist Ilya Maximov'un performansıyla açacak. Konserde usta bestecilerin eserlerinin yanı sıra BİFO'nun siparişi üzerine bestelenen ve geleneksel Türk müziği ile Güney Avrupa müziğini buluşturan Paolo Marzocchi'nin "Five Songs from Shkoder" adlı eserinin dünya prömiyeri de yapılacak.

Topluluk, 6 Kasım'da, onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, Ahmed Adnan Saygun'u anmak üzere özel bir konser gerçekleştirecek. Barbara Hannigan, BİFO ile 11 Aralık'taki konserde hem şef hem de soprano olarak sahne alacak.

Bu sezon, Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda müzikseverlerle buluşacak olan orkestra, onursal şefi Gürer Aykal, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan'ın yanı sıra Christoph Eschenbach, Barbara Hannigan (şef, soprano), Martijn Dandeviel ve Frantisek Macek'in aralarında olduğu önemli şefleri ağırlayacak.

Bu sezonda da Radyo Borusan Klasik'teki canlı konser yayınları kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca bu sezon BİFO'nun seçili konserleri, ocak 2026'dan itibaren Borusan Sanat YouTube hesabında izlenebilecek.

Konserlere ilişkin detaylı bilgiye "borusansanat.com" adresinden ulaşılabilir.