Genç işçinin feci ölümü! Duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir boru fabrikasında iddiaya göre, üretim hattında çalışan 25 yaşındaki Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı.

DUVAR İLE ÇELİK BORU ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.