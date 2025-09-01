Genç işçinin feci ölümü! Duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Genç işçinin feci ölümü! Duvar ile çelik boru arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir boru fabrikasında çalışan 25 yaşındaki Hakan Öredi, üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki boru fabrikasında çalışan Hakan Öredi (25), üretim hattında duvar ile çelik boru arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir boru fabrikasında iddiaya göre, üretim hattında çalışan 25 yaşındaki Hakan Öredi, bilinmeyen nedenle duvar ile çelik boru arasına sıkıştı.

DUVAR İLE ÇELİK BORU ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öredi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından gencin cenazesi, Hendek Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Neden 'En şerefli Fenerbahçe' dediğini işte bu sözlerle açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü: Yüz ifadesi kameraya yansıdı

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenine damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.