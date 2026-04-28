Boru döşeme gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Bahama Adaları bayraklı 'Castorone' isimli boru döşeme gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

İspanya'dan Romanya'ya giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, saat 07.00'de Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 09.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı geminin geçişi nedeniyle tek yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında 'Kurtarma-16', 'Kurtarma-17', 'Kurtarma-20' ve 'Kurtarma-22 römorkörleri eşlik etti. Boğazdan çıkan gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı