Üye Girişi
Haberler
Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi

DEM Parti, İmralı'ya ne zaman gidiyor? Bakan Tunç'tan açıklama var

 Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

Sahte dolar, gerçeğinden nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı

 Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor

Yanı başımızda patlak veren savaşta son durumu en iyi anlatan görüntü
Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar

Borrell: Filistinliler Yahudi Soykırımı'nın Bedelini Ödememeli

Borrell: Filistinliler Yahudi Soykırımı'nın Bedelini Ödememeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin İsrail'e desteğinin tarihsel sorumluluktan kaynaklandığını belirterek, Filistinlilerin sorumlu tutulmaması gerektiğini vurguladı. Borrell, İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna inanmadığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin İsrail'e desteğinin Yahudi soykırımı nedeniyle hissettikleri tarihsel sorumluluktan kaynaklandığını belirterek, "Ancak inanın bana, Filistinliler bundan sorumlu değil. Bu Filistinlilerin suçu değil. Tarihinizle ilgili bir sorununuz varsa, çözmeye çalışın ancak bunun bedelini başkalarına ödetmeyin." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevindeki son gününde Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde "Geçmişe ve Geleceğe Bakış" başlıklı bir panele katıldı.

Borrell, "İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna kim inanır? Kesinlikle ben değil." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin "O halde AB ülkeleri İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna inandıkları için mi destek vermeye devam ediyor yoksa Yahudi toplumuna duydukları tarihsel borçları nedeniyle mi?" sorusuna Borrell, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle çok önemli bir rol oynuyor. Alman meslektaşlarım her zaman 'İsrail Devleti'ni desteklememiz bizim için varlık nedeni (raison d'etait)' diyor. Diğerleri böyle bir hisse sahip değil. İspanya'da böyle bir his yok. Belçika'da da yok. Ancak AB'nin bazı üye devletleri, İsrail'i korumak ve davranışlarını anlamaya hazır olmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyor."

"Gerçekleri inkar edemezsiniz." ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:

"Evet, belki de Yahudilere yaptıklarınızdan dolayı suçlusunuz. Ancak inanın bana, Filistinliler bundan sorumlu değil. Bu Filistinlilerin suçu değil. Tarihinizle ilgili bir sorununuz varsa, çözmeye çalışın ancak bunun bedelini başkalarına ödetmeyin. Bunu bu kadar açık bir şekilde söylediğim için üzgünüm ancak olan biten çok dramatik. Olan biten çok korkunç."

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
img

Gonca Vuslateri'nin dizideki dansı olay oldu! Herkes 'Dilber'i solladı' diyor
img

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasını açan olayı ilk kez anlattı
img

Oğlunu boğarak öldüren baba beraat etti! İşte kararın gerekçesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanı GÜNCEL SIRALAMA! Lyon küme düştü mü? AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne? Perşembe hangi diziler var? 28 Kasım Perşembe TV'de bu akşamki diziler Beşiktaş Maccabi Tel Aviv 11'i! Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv CANLI izle! (ŞİFRESİZ) BJK Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? IPTV çöktü mü, kapandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ) AZ Alkmaar Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki TRT 1 canlı maç izle! AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.