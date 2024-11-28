Borrell: Filistinliler Yahudi Soykırımı'nın Bedelini Ödememeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin İsrail'e desteğinin Yahudi soykırımı nedeniyle hissettikleri tarihsel sorumluluktan kaynaklandığını belirterek, "Ancak inanın bana, Filistinliler bundan sorumlu değil. Bu Filistinlilerin suçu değil. Tarihinizle ilgili bir sorununuz varsa, çözmeye çalışın ancak bunun bedelini başkalarına ödetmeyin." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi, 2019'dan bu yana yürüttüğü görevindeki son gününde Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde "Geçmişe ve Geleceğe Bakış" başlıklı bir panele katıldı.

Borrell, "İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna kim inanır? Kesinlikle ben değil." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin "O halde AB ülkeleri İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna inandıkları için mi destek vermeye devam ediyor yoksa Yahudi toplumuna duydukları tarihsel borçları nedeniyle mi?" sorusuna Borrell, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle çok önemli bir rol oynuyor. Alman meslektaşlarım her zaman 'İsrail Devleti'ni desteklememiz bizim için varlık nedeni (raison d'etait)' diyor. Diğerleri böyle bir hisse sahip değil. İspanya'da böyle bir his yok. Belçika'da da yok. Ancak AB'nin bazı üye devletleri, İsrail'i korumak ve davranışlarını anlamaya hazır olmak gibi bir görevi olduğunu düşünüyor."

"Gerçekleri inkar edemezsiniz." ifadesini kullanan Borrell, şunları kaydetti:

"Evet, belki de Yahudilere yaptıklarınızdan dolayı suçlusunuz. Ancak inanın bana, Filistinliler bundan sorumlu değil. Bu Filistinlilerin suçu değil. Tarihinizle ilgili bir sorununuz varsa, çözmeye çalışın ancak bunun bedelini başkalarına ödetmeyin. Bunu bu kadar açık bir şekilde söylediğim için üzgünüm ancak olan biten çok dramatik. Olan biten çok korkunç."