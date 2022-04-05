BORODYANKA - Yıkıntılar arasında hayatını kaybedenler için dua
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, başkent Kiev'e yakın çatışma alanlarından olan Borodyanka, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, başkent Kiev'e yakın çatışma alanlarından olan Borodyanka, Rus kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçti.
Şiddetli çatışmaların yaşandığı kentte, Hristiyan din adamının yıkıntılar arasında hayatını kaybedenler için dua ettiği görüldü.