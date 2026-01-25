Haberler

İzmir'de trafikte tartıştıkları sürücüye ve aracına saldıran 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde, trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden ve aracına zarar veren iki kişi gözaltına alındı. Sürücü N.E'ye sopayla saldırıp aracının camlarını kıran B.Ö. ve F.E., vatandaşların ihbarıyla yakalandı.

