İzmir'de trafikte tartıştıkları sürücüye ve aracına saldıran 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte tartıştıkları sürücüyü darbeden ve aracına zarar veren 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 35 ARJ 376 plakalı hafif ticari aracıyla Barbaros Mahallesi'nde seyreden N.E, henüz belirlenemeyen nedenle B.Ö. ve F.E. ile tartıştı.

Aracıyla ilerlemeye çalışan sürücü N.E'nin darbedildiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Sopayla aracın camlarını kıran ve şoförü darbeden B.Ö. ve F.E. gözaltına alındı.