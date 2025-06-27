Bornova'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Bornova'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, yangınla mücadele için çeşitli araçlarla bölgeye sevk edildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 11 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ile 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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