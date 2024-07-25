Bornova'da silahlı saldırı: Bir kişi ağır yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan bir kişi motosikletli bir saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
İzmir'in Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi 2003 Sokak'taki İ.G. (31), yanına yaklaşan ve aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen motosikletli F.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İ.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, olayın ardından motosikletiyle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.