Bornova'da Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın Çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde atıkların toplandığı alanda çıkan yangında, gökyüzünü duman kapladı. Ekipler, 1 saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde esnafın atıklarını bıraktığı alanda saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen duman, gökyüzünü kapladı. Atıkların yandığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.