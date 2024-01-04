Bornova Anadolu Lisesi arazisindeki anaokulu inşaatıyla ilgili tartışmalar devam ediyor

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Anadolu Lisesi arazisi içerisinde yapılan anaokulu inşaatına yönelik tartışmalara ilişkin, "Burada ağaç kesme yoktur. Koruluk alanda inşaat yoktur. Bir ağaç bile kesilmemiştir. Sadece inşaatın yapıldığı alanın 7 metre bir kayması vardır, bu düzeltilerek inşaat devam edecek." dedi.

İduğ, makamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, lise arazisi içinde yapımına başlanan 4 derslikli anaokulu projesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müracaata hızla cevap verdiklerini belirtti.

Okullara tesis kazandırma konusunda talep kimden ederse gelsin olumlu cevap verdiklerini kaydeden İduğ, şöyle konuştu:

"Burada yapılacak olan bina, okulun ihtiyaçlarını karşılayacak modern bir bina, çok amaçlı bir bina olması bizim de tercihimizdir ancak proje, bakanlık ve valilik tarafından yapıldığı için bizim dışımızda, bağımsız bir gelişme bu. Bize düşen görev nedir? Okulla ilgili imar alanı içerisindeki inşaat ruhsatını vermek. Biz bu inşaat ruhsatını verdik ve ölçümleri yaptığımızda da 7 metrelik bir kayma olduğunu tespit ettik ve evrakta inşaatı durdurma kararı aldık. Bu inşaatın, yeni bir projeyle devam etmesi mümkün, onunla ilgili tüm yazışmaları yaptık."

İduğ, konuyla ilgili kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini de belirterek, "Doğrusunu bizden dinleyin; burada ağaç kesme yoktur. Koruluk alanda inşaat yoktur. Bir ağaç bile kesilmemiştir. Sadece inşaatın yapıldığı alanın 7 metre bir kayması vardır, bu düzeltilerek inşaat devam edecek." diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Suriyelilere anaokulu yapılacak" iddiasına ilişkin de "Böyle bir konu da bana aktarılmadı. Zaten o bölgede böyle bir mülteci yapısı da yok." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dün yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Suriyelilere anaokulu yapmak için İzmir Bornova Anadolu Lisesinin korusuna kıyılıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Yapımına başlanan söz konusu anaokulunun Suriyeliler için inşa edildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup, vaziyet planına göre hiçbir ağaca da zarar verilmemiştir." ifadeleri kullanılmıştı.