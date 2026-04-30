Borçka Karagöl Tabiat Parkı karla kaplı doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor

Artvin'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, karla kaplı doğası ile bölgedeki turizm rotaları arasında ilk sırada yer almayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Havzası güzergahında yer alan Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Vadileri yeşile bürünen Artvin'de, tabiat parkı ve çevresinde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi buluyor. Ziyaretçiler, büyük bölümü buzla kaplı gölün çevresinde yürüyüş yaparak doğa ile iç içe zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

Tatil için İngiltere'den Artvin'e gelen Mehmet Ayhan, Türkiye'ye her gelişinde kısa doğa gezileri yapmaya özen gösterdiğini söyledi.

Karagöl'de bulunmanın kendisi için tarifsiz bir his olduğunu dile getiren Ayhan, "Beyaz ile yeşilin bu kadar uyum içinde olduğu nadir yerlerden biri. Gölün üzeri tamamen karla kaplı, ortaya çıkan manzara insanı içine çekiyor. Burada nefes almak bile insanı dinlendiriyor, ayrı bir huzur veriyor." diye konuştu.

Besim Yılmaz ise ilk kez gördüğü tabiat parkını çok beğendiğini ifade ederek, "Karadeniz'in cennet köşelerinden biri burası. Göl çok güzel, şu anda tamamen karla kaplı. Manzara muhteşem, doğa muhteşem. Tam bir doğa harikası diyebiliriz." dedi.

Sinan Reyhan da Borçkalı olduğunu ve her fırsatta bölgeye gelerek doğayla iç içe vakit geçirdiğini dile getirdi.

Mayıs ayının gelmesine rağmen bölgenin halen bembeyaz olduğunu belirten Reyhan, "Kışın ayrı, yazın ayrı güzel. Dört mevsim burada farklı bir güzellik var. Buraya gelince insan stres atıyor, dinleniyor. Çayımızı içiyoruz, mangalımızı yapıyoruz, keyifli vakit geçiriyoruz." dedi.