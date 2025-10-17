Haberler

Borçka Karagöl, Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminde sunduğu muhteşem renk cümbüşüyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Doğa tutkunları ve fotoğraf severler için özel bir mekan olan Karagöl, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbaharın hakim renkleriyle karşılıyor.

Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Heyelanda derenin önünün kapanması sonucu oluşan Karagöl, her yıl ağırladığı binlerce turistle kentin en çok ilgi gören doğa harikalarının başında geliyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının dört mevsim uğrak noktası olan Karagöl, sonbaharda sunduğu renk cümbüşüyle fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Bitlis'ten tatil için Artvin'e gelen Fatma Zeynep Karahan, kente ilk durağının Borçka Karagöl olduğunu belirterek, "Doğa adeta tablo gibi, çok hoş. Enfes bir manzarası var. Herkes mutlaka gelip görmeli." dedi.

Sonbaharda Artvin'in doğal güzelliklerini fotoğraflamak için Ankara'dan geldiğini ifade eden Hamit Yalçın ise 50 yıllık fotoğraf sanatçılığı hayatında Karagöl'ün özel bir yeri olduğunu anlattı.

Zaman zaman Karadeniz'e gelerek fotoğraf çektiğini dile getiren Yalçın, "Dün gece yıldız pozlaması yaptım. Artvin, Ardanuç ve Şavşat tarafına da gideceğim ama Karagöl'ü görmeden olmazdı. Karagöl benim için özel bir mekan. Fotoğraf sanatı hayatımdaki ilk ödülümü 1986 yılında Karagöl fotoğrafımla almıştım." diye konuştu.

Antalya'dan ailesiyle Karadeniz turuna çıktıklarını belirten Özlem Demirok da güzelliğini çok duyduğu Borçka Karagöl'ü ilk defa görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini ifade eden Demirok, "Özellikle sonbahar renkleri için tavsiye etmişlerdi. 'Mevsim olarak biraz geç kaldık mı?' diye düşünmüştük ama bu haliyle de harika." dedi.

Burdur'dan gezmek için bölgeye gelen Fadime Özer ise sonbahar renklerine ve doğaya hayran kaldığını anlattı.

Tabiat parkının nefis bir yer olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Gölün çevresini dolaştık, çok hoşuma gitti. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum, tabiat harika. Yazdan kışa geçişin yaşandığı bu dönemde doğada her rengi görmek mümkün. Türkiye'de çok şelale gördüm ama burada yollar bile şelale gibi. Borçka'dan Karagöl'e gelirken yol üzerinde onlarca şelale var."

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Milyonlarca memurun fazla mesai ücreti belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı

Kenti ayağa kaldıran olay! Önce evine çağırdı sonra kılıçla rehin aldı
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.