Borçka Karagöl, Sonbaharın Renkleriyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Artvin'in Borçka ilçesindeki Borçka Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbaharın hakim renkleriyle karşılıyor.

Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen Karagöl Tabiat Parkı, ziyaretçilerine seyrine doyum olmayan manzara sunuyor.

Heyelanda derenin önünün kapanması sonucu oluşan Karagöl, her yıl ağırladığı binlerce turistle kentin en çok ilgi gören doğa harikalarının başında geliyor.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede bozulmamış doğası, yürüyüş yolları ve kamp alanlarıyla doğa tutkunlarının dört mevsim uğrak noktası olan Karagöl, sonbaharda sunduğu renk cümbüşüyle fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Bitlis'ten tatil için Artvin'e gelen Fatma Zeynep Karahan, kente ilk durağının Borçka Karagöl olduğunu belirterek, "Doğa adeta tablo gibi, çok hoş. Enfes bir manzarası var. Herkes mutlaka gelip görmeli." dedi.

Sonbaharda Artvin'in doğal güzelliklerini fotoğraflamak için Ankara'dan geldiğini ifade eden Hamit Yalçın ise 50 yıllık fotoğraf sanatçılığı hayatında Karagöl'ün özel bir yeri olduğunu anlattı.

Zaman zaman Karadeniz'e gelerek fotoğraf çektiğini dile getiren Yalçın, "Dün gece yıldız pozlaması yaptım. Artvin, Ardanuç ve Şavşat tarafına da gideceğim ama Karagöl'ü görmeden olmazdı. Karagöl benim için özel bir mekan. Fotoğraf sanatı hayatımdaki ilk ödülümü 1986 yılında Karagöl fotoğrafımla almıştım." diye konuştu.

Antalya'dan ailesiyle Karadeniz turuna çıktıklarını belirten Özlem Demirok da güzelliğini çok duyduğu Borçka Karagöl'ü ilk defa görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini ifade eden Demirok, "Özellikle sonbahar renkleri için tavsiye etmişlerdi. 'Mevsim olarak biraz geç kaldık mı?' diye düşünmüştük ama bu haliyle de harika." dedi.

Burdur'dan gezmek için bölgeye gelen Fadime Özer ise sonbahar renklerine ve doğaya hayran kaldığını anlattı.

Tabiat parkının nefis bir yer olduğunun altını çizen Özer, şunları kaydetti:

"Gölün çevresini dolaştık, çok hoşuma gitti. Gelecek olanlara tavsiye ediyorum, tabiat harika. Yazdan kışa geçişin yaşandığı bu dönemde doğada her rengi görmek mümkün. Türkiye'de çok şelale gördüm ama burada yollar bile şelale gibi. Borçka'dan Karagöl'e gelirken yol üzerinde onlarca şelale var."