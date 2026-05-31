Karagöl, bayramda yerli ve yabancı turistleri ağırladı

Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yeşil ormanlar ve karlı zirvelerin eşsiz manzarası ziyaretçileri büyüledi.

ARTVİN'in önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Artvin'in Borçka ilçesinde her mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl Tabiat Parkı'nda, mayıs ayının son günlerinde yeşeren ormanlarla yüksek kesimlerdeki kar örtüsü aynı anda görüldü. Doğaseverler, yeşilin her tonunu barındıran manzara ile karla kaplı zirvelerin oluşturduğu eşsiz görüntüyü hayranlıkla izlerken; fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olan Karagöl'de ziyaretçiler, bayram tatilini doğayla iç içe geçirdi.

'UMDUĞUMUZDAN İYİ BİR BAYRAMDI'

Karagöl'de işletmeci Zeki Öz, bayram tatili yoğunluğunun iyi geçtiğini ifade ederek, "Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle sezon öncesi tatil yapmak isteyenlerin bu tatili değerlendirmesi hem bizim açımızdan hem de yöremiz açımızdan iyi oldu. Umduğumuzdan daha iyi geçti. Gelen çok grubumuz oldu, gelecek olanlar da var. Bayramdan sonra da bir durgunluk olur ama sonrasında seri şekilde devam edeceğiniz düşünüyoruz. Hava şartlarına da bağlı oluyor. Yağmurdan dolayı bazı zorluklar çekiyoruz ama elimizden geldiği kadar da hizmet vermeye gayret ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
