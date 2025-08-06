Borçka'da Yasa Dışı Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı
Artvin'in Borçka ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddia edilen bir şüpheli tutuklandı. Evinde 20 kök ve 4 gram yaş kenevir ele geçirilen S.S'nin işlemleri tamamlandı.
Artvin'in Borçka ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güreşen köyünde S.S'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 20 kök ile 4 gram da yaş kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel