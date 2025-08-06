Borçka'da Yasa Dışı Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güreşen köyünde S.S'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 20 kök ile 4 gram da yaş kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.