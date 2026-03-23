Artvin'den devrilen TIR'ın şoförü yaralandı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen TIR'ın şoförü ağır yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı İbrikli köyü yolunda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şoförün kontrolünü kaybettiği TIR, yol kenarına devrildi. Yan yatan TIR'ın kabininde sıkışan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda bir süre aksayan ulaşım, devrilen TIR'ın kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı