Artvin'de seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü
Artvin'in Borçka ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Artvin'in Borçka ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.
Borçka-Camili kara yolunun Atanoğlu mevkisinde Burak G. idaresindeki 08 AAD 651 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Yusuf Okur