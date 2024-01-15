Borç meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişinin kulağı ısırıldı

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi 61 Sokak'taki bir evin bahçesinde İ.K. ile arkadaşı E.K. arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüdü. Taraflar birbirine girerken, E.K. arkadaşı İ.K.'nin kulağını ısırarak bir parçasını kopardı. E.K. de başından darbe aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulansa alınırken, kopan kulağın parçası sağlık ekiplerine teslim edildi. 2 arkadaş İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel