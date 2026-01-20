Haberler

Amasya'daki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı

Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nın yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buzla kaplandı. 4 gündür aralıklarla yağan kar sonucunda kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma, vatandaşları gölün yüzeyine çıkmamaları konusunda uyardı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Boraboy Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği tabiat parkında 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, vatandaşlara buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
